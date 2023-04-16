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Купить ресторан в Сибирский федеральный округ, Россия

Красноярский край
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Эвенкийский район, Россия
Ресторан, кафе
Эвенкийский район, Россия
956 м²
Цена по запросу
Помещение 95,6 кв м  в густонаселенном районе.1ая Дачная, по ул. Алексеевская1ый этаж отдель…

Параметры недвижимости в Сибирский федеральный округ, Россия

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