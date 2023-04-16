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Продажа офисных помещений в Сибирский федеральный округ, Россия

Красноярский край
4
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4 объекта найдено
Офисв Эвенкийский район, Россия
Офис
Эвенкийский район, Россия
4 835 м²
Цена по запросу
Предлагаются к продаже часть здания с арендаторами в районе Автовокзала: Расположено на …
Офисв Эвенкийский район, Россия
Офис
Эвенкийский район, Россия
9 265 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже здание с арендаторами в районе Автовокзала: Расположено на первой…
Офисв Эвенкийский район, Россия
Офис
Эвенкийский район, Россия
493 м²
Цена по запросу
Предлагаются к приобретению отличные офисные помещения  на Сокуре! Помещения находятся в а…
Офисв Эвенкийский район, Россия
Офис
Эвенкийский район, Россия
123 м²
Цена по запросу
Продается офисное помещение площадью 123 метра Удобная планировка.: рецепшен, 8 кабинетов, …

Параметры недвижимости в Сибирский федеральный округ, Россия

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