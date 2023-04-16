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Купить производственное здание в Сибирский федеральный округ, Россия

Красноярский край
2
Производство В архив
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2 объекта найдено
Производствов Эвенкийский район, Россия
Производство
Эвенкийский район, Россия
5 000 м²
Цена по запросу
Продается производственно-складской комплекс в промышленной зоне Ленинского района г. Сарато…
Производствов Эвенкийский район, Россия
Производство
Эвенкийский район, Россия
4 842 м²
Цена по запросу
Предлагаем к приобретению производственно-складской комплекс с ж\д веткой на ВСО Расположе…

Параметры недвижимости в Сибирский федеральный округ, Россия

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