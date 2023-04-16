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Купить коммерческую недвижимость в Сибирский федеральный округ, Россия

Красноярский край
28
Инской
1
Кемеровская область
1
29 объектов найдено
Офисв Эвенкийский район, Россия
Офис
Эвенкийский район, Россия
4 835 м²
Цена по запросу
Предлагаются к продаже часть здания с арендаторами в районе Автовокзала: Расположено на …
Офисв Эвенкийский район, Россия
Офис
Эвенкийский район, Россия
9 265 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже здание с арендаторами в районе Автовокзала: Расположено на первой…
Коммерческаяв Инской, Россия
Коммерческая
Инской, Россия
5 500 м² 1/4 Этаж
€ 187,208
Арт. 37985976. Продам инвестиционно - привлекательный имущественный комплекс (земля 1.634 Га…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
Цена по запросу
Продается 3-х этажное отдельно стоящее здание в центре города. Большой автомобильный…
Производствов Эвенкийский район, Россия
Производство
Эвенкийский район, Россия
5 000 м²
Цена по запросу
Продается производственно-складской комплекс в промышленной зоне Ленинского района г. Сарато…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
3 103 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение в центре города . Встроено-пристроенное помещение расположе…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
10 913 м²
Цена по запросу
Продаётся земельный участок в  центре проведения досуга Ленинского района с отдельно стоя…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
36 202 м²
Цена по запросу
Продаётся отдельно стоящее четырехэтажное коммерческое строение . Здание построено в 1989 го…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
1 018 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение напротив «Сенного рынка».Очень высокий транспортный поток и…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
851 м²
Цена по запросу
Помещение в аренду, 85,1 кв. м.  формат  « у дома» Расположение:  жилмассив район Стрелки…
Офисв Эвенкийский район, Россия
Офис
Эвенкийский район, Россия
493 м²
Цена по запросу
Предлагаются к приобретению отличные офисные помещения  на Сокуре! Помещения находятся в а…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
356 м²
Цена по запросу
Продается 2-х этажное отдельно стоящее здание, новой постройки, в районе Сенного рынка.Распо…
Офисв Эвенкийский район, Россия
Офис
Эвенкийский район, Россия
123 м²
Цена по запросу
Продается офисное помещение площадью 123 метра Удобная планировка.: рецепшен, 8 кабинетов, …
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
400 м²
Цена по запросу
Продается помещение площадью 400 кв.м. Расположенно на 2 этаже 26 этажного дома. Ремонт от…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
451 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение вдоль трасс с высоким автомобильным трафиком. Парковка мини…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
568 м²
Цена по запросу
В жилом микрорайоне в районе рядом с Политехническим университетом продается коммерческое по…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
6 733 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение на набережной г.Энгельса. Общая площадь 673,3 кв.м. Пом…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
1 708 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение в цокольном этаже вдоль оживленной трассы по ул. Чернышевск…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
94 м²
Цена по запросу
Продажа:  отличное помещение с действующим  сетевым арендатором в центральной торговой ча…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
180 м²
Цена по запросу
Предлагаю к продаже торговый комплекс. Торговый комплекс представляет собой отдельностоящее …
Складв Эвенкийский район, Россия
Склад
Эвенкийский район, Россия
5 996 м²
Цена по запросу
Продается 2-х этажное отдельно стоящее здание по ул. Соколовой с огромным автотрафиком. …
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
411 м²
Цена по запросу
Помещение с долгосрочным сетевым арендатором. Договор на 10 лет, федеральный продуктовый ри…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
8 956 м²
Цена по запросу
Продам помещение  (с  действующими арендаторами),  89,56 кв м, рядом с рынком Хрустальный. …
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
1 457 м²
Цена по запросу
Продается отдельно стоящее здание,1457 кв м с участком 5430 кв м. Основные характерист…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
440 м²
Цена по запросу
1ый этаж с несколькими входами  в Деловом центре.Локация и окружение: центральная часть горо…
Производствов Эвенкийский район, Россия
Производство
Эвенкийский район, Россия
4 842 м²
Цена по запросу
Предлагаем к приобретению производственно-складской комплекс с ж\д веткой на ВСО Расположе…
Ресторан, кафев Эвенкийский район, Россия
Ресторан, кафе
Эвенкийский район, Россия
956 м²
Цена по запросу
Помещение 95,6 кв м  в густонаселенном районе.1ая Дачная, по ул. Алексеевская1ый этаж отдель…
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
356 м²
Цена по запросу
Предлагаем  в аренду 2-х этажное отдельно стоящее здание, новой постройки, в районе Сенного …
Коммерческаяв Эвенкийский район, Россия
Коммерческая
Эвенкийский район, Россия
4 625 м²
Цена по запросу
Продается универсальное помещение в «тихом центре» в новом кирпичном доме Расположение: ул. …

Параметры недвижимости в Сибирский федеральный округ, Россия

недорогая
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