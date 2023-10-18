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Коммерческая недвижимость в Seredkinskaya volost, Россия

1 объект найдено
Коммерческая 2 комнаты с мебелью в Seredkinskaya volost, Россия
Коммерческая 2 комнаты с мебелью
Seredkinskaya volost, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 208 м²
Этаж 1/1
Производственная база 3 здания площадью 872,6+49+223,кв.м. + земельный участок 127,15 сот…
€105,522
Realting.com
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