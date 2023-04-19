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Купить отель в Семёнов, Россия

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1 объект найдено
Отельв Семёнов, Россия
Отель
Семёнов, Россия
1 640 м² Количество этажей 2
€ 356,443
Продаётся гостиничный комплекс Семёновский ковчег. Гостиничный комплекс расположен в старинн…
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