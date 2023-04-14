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Купить склад в Саратов, Россия

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5 объектов найдено
Складв Саратов, Россия
Склад
Саратов, Россия
1 286 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения в самом центре п. Юбилейный,Помещение…
Складв Саратов, Россия
Склад
Саратов, Россия
51 м²
Цена по запросу
Для тех, кто планирует открывать свой бизнес предлагается к продаже помещение на перекрестке…
Складв Саратов, Россия
Склад
Саратов, Россия
189 м²
Цена по запросу
Предлагаем в продажу торговое помещение на перекрестке улиц Казачья и Рахова Адрес: у…
Складв Саратов, Россия
Склад
Саратов, Россия
171 м²
Цена по запросу
Складское\производственное помещение, расположенное на территории хозяйственно-складской баз…
Складв Саратов, Россия
Склад
Саратов, Россия
53 м²
Цена по запросу
Продажа помещения универсального назначения на Студгордке. Расположение: Селекционный проезд…

Параметры недвижимости в Саратов, Россия

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