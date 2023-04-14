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Купить ресторан в Саратов, Россия

Ресторан, кафе В архив
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2 объекта найдено
Ресторан, кафев Саратов, Россия
Ресторан, кафе
Саратов, Россия
2 643 м²
Цена по запросу
Бизнес для приобретения, общепит: бар, клуб, кальянная.Действующий формат: караоке-бар, ночн…
Ресторан, кафев Саратов, Россия
Ресторан, кафе
Саратов, Россия
150 м²
Цена по запросу
Продаётся помещение (не действующее кафэ) в Ленинском районе города в районе 4-ой Дачной, пе…

Параметры недвижимости в Саратов, Россия

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