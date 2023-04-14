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Продажа офисных помещений в Саратов, Россия

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6 объектов найдено
Офисв Саратов, Россия
Офис
Саратов, Россия
127 м²
Цена по запросу
Продается офисное помещение на первом этаже жилого дома в центре города. Закрытая территория…
Офисв Саратов, Россия
Офис
Саратов, Россия
1 286 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения в самом центре п. Юбилейный Помещени…
Офисв Саратов, Россия
Офис
Саратов, Россия
450 м²
Цена по запросу
Здание в 4х уровнях (3 этажа и подвал) формат: фронт-офис расположено в центральном коридо…
Офисв Саратов, Россия
Офис
Саратов, Россия
258 м²
Цена по запросу
Продается нежилое помещение, общей площадью 258 кв.м. Под офисы. Расположено на 3 этаже адми…
Офисв Саратов, Россия
Офис
Саратов, Россия
2 000 м²
Цена по запросу
Сдаётся отдельно стоящее коммерческое здание на длительный срок. Общая площадь 2000 кв.м. Вс…
Офисв Саратов, Россия
Офис
Саратов, Россия
280 м²
Цена по запросу
Предлагаем для приобретения офис с арендаторами в районе Экономического университета. Дого…

Параметры недвижимости в Саратов, Россия

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