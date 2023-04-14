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Купить ресторан в Саратовская область, Россия

Саратов
2
Tatischevskoe gorodskoe poselenie
1
Вольск
1
Татищево
1
городское поселение Вольск
1
Ресторан, кафе В архив
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4 объекта найдено
Ресторан, кафев Вольск, Россия
Ресторан, кафе
Вольск, Россия
5 498 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение возле Набережной Космонавтов, на улице , ведущей к новому г…
Ресторан, кафев Татищево, Россия
Ресторан, кафе
Татищево, Россия
60 м²
Цена по запросу
Предлагаю к продаже отдельностоящее здание (бывшая водонапорная башня). Здание расположено в…
Ресторан, кафев Саратов, Россия
Ресторан, кафе
Саратов, Россия
2 643 м²
Цена по запросу
Бизнес для приобретения, общепит: бар, клуб, кальянная.Действующий формат: караоке-бар, ночн…
Ресторан, кафев Саратов, Россия
Ресторан, кафе
Саратов, Россия
150 м²
Цена по запросу
Продаётся помещение (не действующее кафэ) в Ленинском районе города в районе 4-ой Дачной, пе…

Параметры недвижимости в Саратовская область, Россия

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