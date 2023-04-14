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Купить производственное здание в Саратовская область, Россия

Приволжское сельское поселение
1
Энгельс
1
Производство В архив
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2 объекта найдено
Производствов Энгельс, Россия
Производство
Энгельс, Россия
600 м²
Цена по запросу
К приобретению база под производственно-ремонтные работы, складское хранение и т.д. Площад…
Производствов Privolzhskoe, Россия
Производство
Privolzhskoe, Россия
Цена по запросу
Предлагаем в продажу производственное  здание общей площадью 3 380 кв.м.  в центре г. Марк…

Параметры недвижимости в Саратовская область, Россия

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