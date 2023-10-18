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Кафе и рестораны в Санкт-Петербурге, Россия

коммерческая недвижимость
79
офисы
15
готовый бизнес
14
Ресторан, кафе В архив
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