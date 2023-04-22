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Коммерческая недвижимость в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Рождествено, Россия
Коммерческая
Рождествено, Россия
€ 12,171
Земли с/х назначения. Земельный участок для с/х деятельности. К участку есть подъезд по доро…
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