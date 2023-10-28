Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Ростов-на-Дону
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Ростов-на-Дону, Россия

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в посёлок Газопровод, Россия
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 18,3 кв…
€74,974
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 826 м²
Количество этажей 3
ID: o85204 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 826.5м² О…
€1,88 млн
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 358 м²
Этаж 1
ID: o85457 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€6,221
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 922 м²
Этаж 5
ID: L3781 Предлагаем в аренду офис в БЦ класса В "Синтесис". В блока преимущественно открыта…
€17,819
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 103 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 103,0 к…
€233,874
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 334 м²
Этаж 2
ID: o38117 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€14,260
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 216 м²
Этаж 4
ID: o66335 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€3,649
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 2 536 м²
Этаж 4
ID: L3659 Офисный блок в аренду в сердце Москвы! Блок освобождается в феврале 2023 г. Состои…
€146,889
Офис с shopping floor space в Москва, Россия
Офис с shopping floor space
Москва, Россия
Площадь 752 м²
Этаж 1
ID: L1178 Уважаемые арендаторы! В аренду от собственника предлагается пространство свободног…
€21,086
Коммерческая в Москва, Россия
Коммерческая
Москва, Россия
Площадь 49 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 48,5 кв…
€153,042
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 221 м²
Этаж 3
ID: o83705 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€5,567
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 998 м²
Этаж 5
ID: L3267 Предлагаем в субаренду часть 5 этажа. Высоки потолки , большие окна, все системы …
€40,946
Realting.com
Перейти