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Коммерческая недвижимость в городской округ Сочи, Россия

2 объекта найдено
Коммерческая в Сочи, Россия
Коммерческая
Сочи, Россия
Площадь 141 м²
Этаж 1/5
€ 174,547
Инвестиционная в Сочи, Россия
Инвестиционная
Сочи, Россия
€ 470,000,000
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