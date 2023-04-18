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Купить коммерческую недвижимость в Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Коммерческаяв Ириновка, Россия
Коммерческая
Ириновка, Россия
18 670 м²
€ 881,390
Арт. 35682014 Предлагаем Вашему вниманию коммерческий объект - бывшую свиноферму для разв…
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