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Купить коммерческую недвижимость в Пушкин, Россия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Пушкин, Россия
Коммерческая
Пушкин, Россия
€ 4,219,520
The building is located near the entrance to the Catherine Palace. The tourist, pedestrian a…
Коммерческаяв Пушкин, Россия
Коммерческая
Пушкин, Россия
€ 10,030,680
Building for sale in St. Petersburg.DescriptionYear of construction-before 1917Year of recon…

Параметры недвижимости в Пушкин, Россия

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