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Продажа офисных помещений в Пугачёвский район, Россия

Заволжское сельское поселение
1
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1 объект найдено
Офис в Kamenka, Россия
Офис
Kamenka, Россия
3 565 м²
Цена по запросу
Офис с надежным арендатором. 1й этаж, 1ая линия , отдельный вход, перекресток  основных цен…
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