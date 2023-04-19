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Купить коммерческую недвижимость в Пучежский район, Россия

Пучеж
2
2 объекта найдено
Коммерческаяв Пучеж, Россия
Коммерческая
Пучеж, Россия
2 505 м² 3/3 Этаж
€ 214,847
В продаже база отдыха на площади 1317 м 2 , на берегу Горьковского водохранилища ( 200 м до …
Коммерческаяв Пучеж, Россия
Коммерческая
Пучеж, Россия
1 160 м² Количество этажей 3
€ 142,495
В продаже трех этажное здание общей площадью 1160 м 2 , с арендатором и занимаемой площадью …
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