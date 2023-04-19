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Купить коммерческую недвижимость в Псковский район, Россия

1 объект найдено
Коммерческая 2 комнатыв Серёдка, Россия
Коммерческая 2 комнаты
Серёдка, Россия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 1 208 м² 1/1 Этаж
€ 121,413
Производственная база 3 здания площадью 872,6+49+223,кв.м. + земельный участок 127,1…
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