Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ

Коммерческая недвижимость в Псковская область, Россия

gorodskoe poselenie Dno
1
2 объекта найдено
Коммерческая в gorodskoe poselenie Dno, Россия
Коммерческая
gorodskoe poselenie Dno, Россия
€ 38,725
К продаже предлагается земельный участок (кадастровый номер – 60:05:0092301:21), находящи…
Коммерческая 2 комнаты в Серёдка, Россия
Коммерческая 2 комнаты
Серёдка, Россия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 1 208 м² 1/1 Этаж
€ 120,601
Производственная база 3 здания площадью 872,6+49+223,кв.м. + земельный участок 127,1…
Realting.com
Перейти