ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
Приморский район
Other
Коммерческая недвижимость в Приморский район, Россия
коммерческая недвижимость
5
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис
Москва, Россия
230 м²
10
ID: o19236 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€7,769
Рекомендовать
Коммерческая
Центральный федеральный округ, Россия
100 м²
В торгово-офисном центре около станции Голицино предлагаются для покупки помещения, подходящ…
€90,727
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с двором, с видеонаблюдением
Москва, Россия
172 м²
8
Помещение свободного назначения на первом этаже элитного жилого дома 2003 года постройки, от…
€1,01 млн
Рекомендовать
Офис
Химки, Россия
1 300 м²
14
ID: L3707 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 14 этаже…
€20,075
Рекомендовать
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
85 м²
1/14
Продаётся коммерческое помещение, площадью 85,3 кв…
€218,923
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 665 м²
10
ID: L3170 В Бизнес-Центре "White Stone", предлагается в аренду офисный блок 1665 кв.м. на…
€60,581
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
233 м²
2
ID: o85683 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€8,444
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 144 м²
5
ID: o81007 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€22,965
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
2 315 м²
1
ID: o85023 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение без отделки Площадь…
€5,36 млн
Рекомендовать
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
18 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 18,3 кв…
€74,956
Рекомендовать
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
117 м²
1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 117,4 к…
€255,835
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
18 м²
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
€24,289
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL