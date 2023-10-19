Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Приморский район
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Приморский район, Россия

коммерческая недвижимость
5
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 230 м²
Этаж 10
ID: o19236 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€7,769
Коммерческая в Центральный федеральный округ, Россия
Коммерческая
Центральный федеральный округ, Россия
Площадь 100 м²
В торгово-офисном центре около станции Голицино предлагаются для покупки помещения, подходящ…
€90,727
Коммерческая с парковкой, с двором, с видеонаблюдением в Москва, Россия
Коммерческая с парковкой, с двором, с видеонаблюдением
Москва, Россия
Площадь 172 м²
Количество этажей 8
Помещение свободного назначения на первом этаже элитного жилого дома 2003 года постройки, от…
€1,01 млн
Офис в Химки, Россия
Офис
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 14
ID: L3707 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ! Предлагается офис арендуемой площадью 1300 кв.м. на 14 этаже…
€20,075
Коммерческая в посёлок Газопровод, Россия
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
Площадь 85 м²
Этаж 1/14
Продаётся коммерческое помещение, площадью 85,3 кв…
€218,923
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 665 м²
Этаж 10
ID: L3170 В Бизнес-Центре "White Stone", предлагается в аренду офисный блок 1665 кв.м. на…
€60,581
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 233 м²
Этаж 2
ID: o85683 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€8,444
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 144 м²
Этаж 5
ID: o81007 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€22,965
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 2 315 м²
Этаж 1
ID: o85023 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение без отделки Площадь…
€5,36 млн
Коммерческая в посёлок Газопровод, Россия
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 18,3 кв…
€74,956
Коммерческая в посёлок Газопровод, Россия
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
Площадь 117 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 117,4 к…
€255,835
Коммерческая в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 18 м²
Подземный паркинг в строящемся ЖК "Резиденция". Только при покупке квартиры либо коммерческ…
€24,289
Realting.com
Перейти