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Коммерческая недвижимость в Приморский район, Россия

okrug No 65
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5 объектов найдено
Коммерческая в okrug No 65, Россия
Коммерческая
okrug No 65, Россия
Площадь 41 м²
Арт. 50247903 Продается коммерческое помещение в Приморском районе, в ЖК "Токио". без торга…
€126,304
Коммерческая в округ Озеро Долгое, Россия
Коммерческая
округ Озеро Долгое, Россия
Площадь 114 м²
Арт. 45537627 В продаже коммерческое помещение! Предлагается коммерческое помещение располо…
€257,466
Коммерческая в okrug No 65, Россия
Коммерческая
okrug No 65, Россия
Площадь 552 м²
Арт. 41859842 Окупаемость менее 11 лет! Уникальное коммерческое помещение с «якорным» сетев…
€534,364
Коммерческая в okrug No 65, Россия
Коммерческая
okrug No 65, Россия
Площадь 710 м²
Арт. 42018003 Коммерция с "якорным" сетевым арендатором! Выгодное капиталовложение! Окупаем…
€670,384
Коммерческая с мебелью в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Коммерческая с мебелью
okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Площадь 3 255 м²
Арт. 14604310 Вашему вниманию предлагается отдельно стоящее 4-х этажное торгово-офисное зда…
€3,59 млн
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