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Коммерческая недвижимость в поселение Марушкинское, Россия

27 объектов найдено
Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 83 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 82,7 кв…
€184,888
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 86 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 85,8 кв…
€190,558
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 45 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 45,3 кв…
€117,037
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 96 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 95,9 кв…
€242,891
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 43,0 кв…
€111,191
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 71 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 70,9 кв…
€153,061
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 66 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 65,7 кв…
€147,327
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 49,8 кв…
€122,756
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 64 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 63,5 кв…
€150,213
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 131 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 130,9 к…
€345,586
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 75 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 75,0 кв…
€173,520
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 48 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 47,8 кв…
€138,075
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 96 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 96,1 кв…
€222,879
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 43,2 кв…
€128,106
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 79,8 кв…
€196,524
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 65 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 64,8 кв…
€170,052
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 89,6 кв…
€263,475
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 40 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 40,4 кв…
€122,131
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 45,9 кв…
€131,135
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 63,4 кв…
€159,502
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 71 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 71,3 кв…
€175,833
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 111 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 110,8 к…
€271,241
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 97 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 96,9 кв…
€286,474
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 71 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 70,9 кв…
€175,007
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 81 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 81,3 кв…
€205,545
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 43,0 кв…
€127,125
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Коммерческая в Марушкино, Россия
Коммерческая
Марушкино, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 44,1 кв…
€129,579
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