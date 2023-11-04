ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
Полянское сельское поселение
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Полянское сельское поселение, Россия
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис
Москва, Россия
1 208 м²
1
ID: L3681 Торговое помещение встроено-пристроено к многоквартирному жилому дому. Общая площа…
€1,90 млн
Рекомендовать
Офис с rental business
Москва, Россия
375 м²
1
ID: o58374 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€712,844
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
24 м²
1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 24,3 кв…
€120,756
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
81 м²
1/19
Продаётся коммерческое помещение, площадью 81,2 кв…
€227,874
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
83 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 83,0 кв…
€176,275
Рекомендовать
Офис с rental business
Москва, Россия
720 м²
1
ID: o12424 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€2,19 млн
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 500 м²
2
ID: L3748 Предлагаем в аренду отдельно стоящее здание со своей территорией. Пешая доступност…
€14,257
Рекомендовать
Коммерческая
Лаголово, Россия
73 м²
1/11
Продаётся коммерческое помещение, площадью 73,1 кв…
€152,836
Рекомендовать
Офис с public catering
Москва, Россия
267 м²
1
ID: o20683 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€9,538
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
326 м²
3
ID: o85594 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€6,730
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
92 м²
1/8
Продаётся коммерческое помещение, площадью 91,5 кв…
€210,740
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 735 м²
3
ID: L2914 Продается офисный четырехэтажный особняк площадью 1735,9 кв.м. на огороженной терр…
€6,84 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL