Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Пильна
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Пильна, Россия

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 940 м²
Этаж 2
ID: L2746 Сдаю офис в самом топовом БЦ города Москвы - "Романов Двор" - класс А. Дорогостоящ…
€54,433
Офис с shopping floor space в Москва, Россия
Офис с shopping floor space
Москва, Россия
Площадь 254 м²
Этаж 1
ID: o74661 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€5,125
Офис с shopping floor space в Москва, Россия
Офис с shopping floor space
Москва, Россия
Площадь 1 064 м²
Этаж 2
ID: L850 ЕДИНСТВЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНЕ! СТОИМОСТЬ СНИЖЕНА В 2 РАЗА! Отдельный вход! Эскал…
€14,120
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 536 м²
Этаж 5
ID: o83849 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€65,248
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 34 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 33,5 кв…
€89,601
Коммерческая в посёлок Газопровод, Россия
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 99,8 кв…
€202,260
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 788 м²
Этаж 21
ID: o32085 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение , возможность отдел…
€50,331
Офис с rental business в Москва, Россия
Офис с rental business
Москва, Россия
Площадь 291 м²
Этаж 1
ID: o84598 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€482,467
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 663 м²
Этаж 4
ID: L3975 Качественный офис со своей переговорной, с/у и кухней. Смешанная планировка и боль…
€13,341
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 177 м²
Этаж 1
ID: L3498 Торговое помещение в элитном ЖК "ДОМИНИОН". 1 этаж с отдельным входом с проспекта.…
€8,204
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 71 м²
Этаж 1/12
Продаётся коммерческое помещение, площадью 71,4 кв…
€219,163
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 500 м²
Этаж 1
ID: L959 Уважаемые арендаторы! Предлагаем в аренду офис площадью 500 м2, расположенный на 1 …
€16,166
Realting.com
Перейти