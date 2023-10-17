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Готовый бизнес в Петроградский район, Россия

округ Кронверкское
3
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3 объекта найдено
Готовый бизнес в округ Кронверкское, Россия
Готовый бизнес
округ Кронверкское, Россия
Площадь 72 м²
Арт. 49476853 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Переоборудованная в четыре атмосферных …
€206,561
Готовый бизнес в округ Кронверкское, Россия
Готовый бизнес
округ Кронверкское, Россия
Площадь 150 м²
Арт. 46346570 Уникальное и очень редкое предложение в самом сердце «Золотого Треугольника» …
€232,735
Готовый бизнес с мебелью в округ Кронверкское, Россия
Готовый бизнес с мебелью
округ Кронверкское, Россия
Площадь 164 м²
Арт. 34800766 Действующий отель в центре Петроградского района! 6 номеров оформлены в уника…
€339,419

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