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Продажа офисных помещений в Петроградский район, Россия

коммерческая недвижимость
8
готовый бизнес
3
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1 объект найдено
Офис с видеонаблюдением, с пирсом в округ Кронверкское, Россия
Офис с видеонаблюдением, с пирсом
округ Кронверкское, Россия
Площадь 244 м²
Арт. 3330440 Отдельный вход с набережной ! Качественный ремонт! Продается офис с отдельны…
€349,117
Realting.com
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