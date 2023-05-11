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Коммерческая недвижимость в Петродворцовый район, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Петергоф, Россия
Коммерческая
Петергоф, Россия
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
€ 340,984
Realting.com
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