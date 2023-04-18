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Купить коммерческую недвижимость в Петергоф, Россия

1 объект найдено
Коммерческаяв Петергоф, Россия
Коммерческая
Петергоф, Россия
402 м² Количество этажей 3
€ 317,970
Арт. 23021618. Продается административное здание в Петергофе на ул. Леонтьевской 1, на земел…
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