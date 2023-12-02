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Производственные здания в Пензенская область, Россия

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1 объект найдено
Производство производство, с Zavody 5 Plantas Edificio 5, с snizhennye nalogi в Сердобск, Россия
Производство производство, с Zavody 5 Plantas Edificio 5, с snizhennye nalogi
Сердобск, Россия
Площадь 12 000 м²
Количество этажей 3
Продается бывший ламповый завод на земельном участке площадью 4 Га на центральной улице г. С…
€3,00 млн
в месяц
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