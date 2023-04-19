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Купить коммерческую недвижимость в Oktyabrskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Коммерческаяв Oktyabrskoe selskoe poselenie, Россия
Коммерческая
Oktyabrskoe selskoe poselenie, Россия
123 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение в цокольном этаже вдоль дороги с оживленным движением в цен…
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