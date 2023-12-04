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Коммерческая недвижимость в okrug Urick, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Красносельский район, Россия
Коммерческая
Красносельский район, Россия
Площадь 21 м²
Арт. 54322233 Предлагаем Вашему вниманию коммерческое помещение с арендатором для ведения б…
€74,109
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