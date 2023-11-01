Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. okrug Smolninskoe
  5. Складские помещения

Склады в okrug Smolninskoe, Россия

коммерческая недвижимость
12
офисы
5
готовый бизнес
4
Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 789 м²
Этаж 1
ID: L3307 Сдаем в субаренду полностью готовый к въезду сервисный офис на 127 рабочих мест ме…
€42,898
Офис банк в Москва, Россия
Офис банк
Москва, Россия
Площадь 1 534 м²
Этаж 1
ID: o83916 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€53,470
Офис с rental business в Москва, Россия
Офис с rental business
Москва, Россия
Площадь 205 м²
Этаж 1
ID: o73689 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€579,046
Коммерческая в посёлок Газопровод, Россия
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
Площадь 89 м²
Этаж 1/8
Продаётся коммерческое помещение, площадью 89,4 кв…
€197,669
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 635 м²
Этаж 7
ID: L3317 Предлагается в аренду офисное помещение 1 635 кв.м. на 7м этаже в БЦ "Эрмитаж Пла…
€64,694
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 215 м²
Этаж 50
ID: o85556 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€9,651
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 431 м²
Этаж 53
ID: L3034 Предлагается в аренду офисный блок 431 кв.м., расположенный на 53 эт. БЦ класса А …
€22,531
Инвестиционная с парковкой, с подвалом в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная с парковкой, с подвалом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 6 300 м²
Количество этажей 5
Продается отдельностоящее здание общей площадью 6300 кв.м. расположенное на красной линии пр…
€1,63 млн
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 2 070 м²
Этаж 36
ID: L2409 Добраться до здания, не выходя на улицу, можно от станций метро «Деловой центр» и …
€80,095
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 83 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 83,0 кв…
€163,898
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 355 м²
Этаж 6
ID: L3502 В современном БЦ "Ost House" вакантен отличный, видовой офисный блок 355 кв.м. с …
€19,985
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 164 м²
Этаж -1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 164,1 к…
€164,034
Realting.com
Перейти