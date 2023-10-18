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Готовый бизнес в okrug Smolninskoe, Россия

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4 объекта найдено
Готовый бизнес в okrug Smolninskoe, Россия
Готовый бизнес
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 257 м²
Арт. 45662699 Уютный бутик отель три звезды на Невском проспекте, в шаговой близости от дел…
€660,668
Готовый бизнес в okrug Smolninskoe, Россия
Готовый бизнес
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 179 м²
Арт. 43215074 Предлагаем к покупке мини-отель с полностью готовыми и уже действующими студи…
€582,845
Готовый бизнес с мебелью в okrug Smolninskoe, Россия
Готовый бизнес с мебелью
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 198 м²
Арт. 31101154 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию действующий мини-отель в с…
€388,531
Готовый бизнес с двором в okrug Smolninskoe, Россия
Готовый бизнес с двором
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 143 м²
Арт. 5706936 Предлагаем в покупку мини-отель в светлом цокольном этаже общей площадью 143  …
€174,786
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