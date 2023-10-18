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Продажа офисных помещений в okrug Smolninskoe, Россия

коммерческая недвижимость
12
готовый бизнес
4
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5 объектов найдено
Офис в okrug Smolninskoe, Россия
Офис
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 270 м²
Арт. 46894129 Представительский офис в центре исторического Петербурга! Уважаемый покупат…
€1,05 млн
Офис в okrug Smolninskoe, Россия
Офис
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 255 м²
Арт. 45871419 В центре Санкт-Петербурга в ЖК "Робеспьера 4" на 1 этаже продается коммерческ…
€485,785
Офис в okrug Smolninskoe, Россия
Офис
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 1 712 м²
Арт. 45478836 Уважаемые покупатели, вашему вниманию предлагается к продаже комплекс отдельн…
€5,05 млн
Офис в okrug Smolninskoe, Россия
Офис
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 92 м²
Арт. 42302119 Универсальное нежилое помещение в центре Санкт-Петербурга с АРЕНДАТОРОМ.  Л…
€113,577
Офис в okrug Smolninskoe, Россия
Офис
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 90 м²
Арт. 41555366 Продажа лучшего офиса в БЦ БАЗЕЛЬ на первом этаже. Центральный район, улица …
€174,883
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