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Коммерческая
Россия
okrug Smolninskoe
Производственные помещения
Производственные здания в okrug Smolninskoe, Россия
коммерческая недвижимость
12
офисы
5
готовый бизнес
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Производство
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