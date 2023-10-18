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Коммерческая недвижимость в okrug Smolninskoe, Россия

офисы
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готовый бизнес
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12 объектов найдено
Офис в okrug Smolninskoe, Россия
Офис
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 270 м²
Арт. 46894129 Представительский офис в центре исторического Петербурга! Уважаемый покупат…
€1,05 млн
Офис в okrug Smolninskoe, Россия
Офис
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 255 м²
Арт. 45871419 В центре Санкт-Петербурга в ЖК "Робеспьера 4" на 1 этаже продается коммерческ…
€485,785
Коммерческая в okrug Smolninskoe, Россия
Коммерческая
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 554 м²
Арт. 45871759 В центре Санкт-Петербурга в ЖК "Робеспьера 4" продается фасадное коммерческо…
€777,256
Офис в okrug Smolninskoe, Россия
Офис
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 1 712 м²
Арт. 45478836 Уважаемые покупатели, вашему вниманию предлагается к продаже комплекс отдельн…
€5,05 млн
Готовый бизнес в okrug Smolninskoe, Россия
Готовый бизнес
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 257 м²
Арт. 45662699 Уютный бутик отель три звезды на Невском проспекте, в шаговой близости от дел…
€660,668
Готовый бизнес в okrug Smolninskoe, Россия
Готовый бизнес
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 179 м²
Арт. 43215074 Предлагаем к покупке мини-отель с полностью готовыми и уже действующими студи…
€582,845
Офис в okrug Smolninskoe, Россия
Офис
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 92 м²
Арт. 42302119 Универсальное нежилое помещение в центре Санкт-Петербурга с АРЕНДАТОРОМ.  Л…
€113,577
Офис в okrug Smolninskoe, Россия
Офис
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 90 м²
Арт. 41555366 Продажа лучшего офиса в БЦ БАЗЕЛЬ на первом этаже. Центральный район, улица …
€174,883
Коммерческая в okrug Smolninskoe, Россия
Коммерческая
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 4 000 м²
Арт. 38055897 Действующий Четырехзвездочный Отель «Багратион» находится на набережной Невы,…
€9,33 млн
Готовый бизнес с мебелью в okrug Smolninskoe, Россия
Готовый бизнес с мебелью
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 198 м²
Арт. 31101154 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию действующий мини-отель в с…
€388,531
Готовый бизнес с двором в okrug Smolninskoe, Россия
Готовый бизнес с двором
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 143 м²
Арт. 5706936 Предлагаем в покупку мини-отель в светлом цокольном этаже общей площадью 143  …
€174,786
Коммерческая с мебелью в okrug Smolninskoe, Россия
Коммерческая с мебелью
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 750 м²
Арт. 3330076 Уютный отель Бизнес-класса на 19 номеров в историческом центре города! Отел…
€2,19 млн
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