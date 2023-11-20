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Коммерческая недвижимость в округ Шувалово-Озерки, Россия

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в округ Шувалово-Озерки, Россия
Коммерческая 1 комната
округ Шувалово-Озерки, Россия
Комнаты 1
Площадь 3 900 м²
Этаж 1/5
Здание площадью 3900 кв.м с земельным участком 2000 кв.м - в собственности. Расположенно в р…
€1,94 млн
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