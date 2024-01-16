Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. округ Сергиевское

Коммерческая недвижимость в округ Сергиевское, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в округ Сергиевское, Россия
Коммерческая
округ Сергиевское, Россия
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Арт. 60196168. Продается нестационарный торговый объект (павильон), расположенный в непосред…
€6,786
Оставить заявку
Realting.com
Перейти