Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. округ Сампсониевское
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в округ Сампсониевское, Россия

коммерческая недвижимость
4
Ресторан, кафе В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Калининград, Россия
Коммерческая
Калининград, Россия
Площадь 250 м²
Этаж 1/3
Помещения свободного назначения общей площадью 250 кв.м., в цоколе жилого 6-х этажного дома …
€25,702
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 261 м²
Этаж 36
ID: L2427 Добраться до здания, не выходя на улицу, можно от станций метро «Деловой центр» и …
€10,075
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 684 м²
Этаж 4
ID: L3401 Продается офис - целый этаж 1680м2. В помещении выполнена классическая отделка, вы…
€2,51 млн
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 525 м²
Этаж 2
ID: L3735 Предлагается в аренду сервисный офис на 32 рабочих места в БЦ класса А "Крылатские…
€22,777
Коммерческая в Москва, Россия
Коммерческая
Москва, Россия
Площадь 95 м²
Этаж 1/15
Продаётся коммерческое помещение, площадью 95,2 кв…
€383,542
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 587 м²
Этаж 13
ID: o62006 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение без отделки Площадь…
€11,774
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 730 м²
Этаж 5
ID: o58099 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€31,084
Коммерческая в Калининград, Россия
Коммерческая
Калининград, Россия
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Торговое помещение с продуктовым магазином по ул. Чкалова. ор-р Проспект Мира. Отдельный вхо…
€54,369
Офис с rental business в Москва, Россия
Офис с rental business
Москва, Россия
Площадь 679 м²
Этаж 10
ID: o85515 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение без отделки Площадь…
€2,52 млн
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 66 м²
Этаж 1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 66,4 кв…
€149,274
Офис с shopping floor space в Москва, Россия
Офис с shopping floor space
Москва, Россия
Площадь 2 350 м²
Этаж 2
ID: o51319 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения без о…
€39,595
Коммерческая в Лаголово, Россия
Коммерческая
Лаголово, Россия
Площадь 32 м²
Этаж 1/9
Продаётся коммерческое помещение, площадью 31,6 кв…
€80,892
Realting.com
Перейти