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Коммерческая недвижимость в округ Сампсониевское, Россия

4 объекта найдено
Коммерческая в округ Сампсониевское, Россия
Коммерческая
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 98 м²
Арт. 47548305 Коммерческая Недвижимость в центре города. Помещение готово к меблировке и эк…
€92,299
Коммерческая в округ Сампсониевское, Россия
Коммерческая
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 60 м²
Арт. 39234145 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке коммерческое помещение площадью 60…
€145,638
Коммерческая с мебелью в округ Сампсониевское, Россия
Коммерческая с мебелью
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 190 м²
Арт. 24604860 Коммерческое помещение с 2 входами ! Витринные окна! Парковка во дворе! Дор…
€484,328
Коммерческая с мебелью в округ Сампсониевское, Россия
Коммерческая с мебелью
округ Сампсониевское, Россия
Площадь 165 м²
Арт. 3355018 Авторское пространство в стиле лофт с Арендатором! Предлагаем к продаже совр…
€378,913
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