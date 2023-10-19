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Коммерческая недвижимость в округ Ржевка, Россия

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в округ Ржевка, Россия
Коммерческая 1 комната
округ Ржевка, Россия
Комнаты 1
Площадь 4 100 м²
Этаж 1/5
Продается отдельно стоящее здание с земельным участком в собственности. Площадь здания 4100…
€1,94 млн
Realting.com
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