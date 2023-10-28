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Коммерческая недвижимость в okrug Novoizmaylovskoe, Россия

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с мебелью в okrug Novoizmaylovskoe, Россия
Коммерческая 1 комната с мебелью
okrug Novoizmaylovskoe, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Этаж 1/9
Первое помещение со стороны Благодатной улицы Арт. 31647005
€504,800
Realting.com
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