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Готовый бизнес в okrug No 78, Россия

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5 объектов найдено
Готовый бизнес в okrug No 78, Россия
Готовый бизнес
okrug No 78, Россия
Площадь 111 м²
Арт. 53411907 Уважаемые покупатели! Предлагаем вашему вниманию уникальное предложение - мин…
€184,598
Готовый бизнес в okrug No 78, Россия
Готовый бизнес
okrug No 78, Россия
Площадь 125 м²
Арт. 40712859 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке семь полностью готовых и уже дейст…
€290,500
Готовый бизнес в okrug No 78, Россия
Готовый бизнес
okrug No 78, Россия
Площадь 31 м²
Арт. 36009878 Коммерция с премиальным дизайном ! Престижная локация и якорный арендатор! …
€145,638
Готовый бизнес с мебелью в okrug No 78, Россия
Готовый бизнес с мебелью
okrug No 78, Россия
Площадь 142 м²
Арт. 34821629 Арендный стабильный высокодоходный бизнес на Невском проспекте! В июне 2023 …
€495,501
Готовый бизнес с мебелью в okrug No 78, Россия
Готовый бизнес с мебелью
okrug No 78, Россия
Площадь 56 м²
Арт. 28617033 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В доме, впитавшем в себя двухвековую исто…
€163,224
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