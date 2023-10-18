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Продажа офисных помещений в okrug No 78, Россия

коммерческая недвижимость
20
готовый бизнес
5
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3 объекта найдено
Офис с мебелью в okrug No 78, Россия
Офис с мебелью
okrug No 78, Россия
Площадь 160 м²
Арт. 34799362 Коммерция в центре города с парадным входом с Невского проспекта ! Уважаемы…
€483,842
Офис с мебелью в okrug No 78, Россия
Офис с мебелью
okrug No 78, Россия
Площадь 144 м²
Арт. 24245278 Уважаемый наш Покупатель! Представляем вашему вниманию оснащенное офисное п…
€306,045
Офис с двором в okrug No 78, Россия
Офис с двором
okrug No 78, Россия
Площадь 95 м²
Арт. 3361244 Вашему вниманию предлагается коммерческое помещение 95 м2 свободного назначени…
€320,618
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