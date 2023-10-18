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Коммерческая
Россия
okrug No 78
Коммерческая недвижимость в okrug No 78, Россия
офисы
3
готовый бизнес
5
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20 объектов найдено
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Готовый бизнес
okrug No 78, Россия
111 м²
Арт. 53411907 Уважаемые покупатели! Предлагаем вашему вниманию уникальное предложение - мин…
€184,598
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Коммерческая
okrug No 78, Россия
397 м²
Арт. 52590647 Помещение для ведения гостиничного бизнеса в самом Центре города! Уважаемые…
€1,02 млн
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Коммерческая
okrug No 78, Россия
198 м²
Арт. 52586136 Помещение в центре города, подходящее под гостиничный Бизнес! Уважаемые ин…
€485,785
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Коммерческая
okrug No 78, Россия
199 м²
Арт. 52573884 Помещение для Бизнеса в самом центре! 8 номеров! Уважаемые инвесторы! Вашем…
€534,364
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Коммерческая 5 комнат
okrug No 78, Россия
5
150 м²
1/3
Продаётся помещение своб. назначения, 150 м² Продается помещение с готовым действующим би…
€677,663
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Коммерческая
okrug No 78, Россия
38 м²
Арт. 46350883 Помещение свободного назначения (нежилой фонд), площадь 38,4 кв.м. в шаговой …
€72,868
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
okrug No 78, Россия
1
112 м²
1/5
Продается помещение универсального назначения в самом центре Санкт Петербурга. Площадь по…
€145,214
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Готовый бизнес
okrug No 78, Россия
125 м²
Арт. 40712859 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке семь полностью готовых и уже дейст…
€290,500
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Коммерческая
okrug No 78, Россия
380 м²
Арт. 36615855 ОСЗ в Центральном районе! Перспективное место с высокой доходностью! Уважае…
€854,982
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Готовый бизнес
okrug No 78, Россия
31 м²
Арт. 36009878 Коммерция с премиальным дизайном ! Престижная локация и якорный арендатор! …
€145,638
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Коммерческая с мебелью
okrug No 78, Россия
115 м²
Арт. 30019203 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В доме, впитавшем в себя двухвековую …
€336,066
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Готовый бизнес с мебелью
okrug No 78, Россия
142 м²
Арт. 34821629 Арендный стабильный высокодоходный бизнес на Невском проспекте! В июне 2023 …
€495,501
Рекомендовать
Офис с мебелью
okrug No 78, Россия
160 м²
Арт. 34799362 Коммерция в центре города с парадным входом с Невского проспекта ! Уважаемы…
€483,842
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью
okrug No 78, Россия
58 м²
Арт. 28619489 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В доме, впитавшем в себя двухвековую ис…
€170,025
Рекомендовать
Готовый бизнес с мебелью
okrug No 78, Россия
56 м²
Арт. 28617033 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В доме, впитавшем в себя двухвековую исто…
€163,224
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Офис с мебелью
okrug No 78, Россия
144 м²
Арт. 24245278 Уважаемый наш Покупатель! Представляем вашему вниманию оснащенное офисное п…
€306,045
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Офис с двором
okrug No 78, Россия
95 м²
Арт. 3361244 Вашему вниманию предлагается коммерческое помещение 95 м2 свободного назначени…
€320,618
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Коммерческая с двором, с подвалом
okrug No 78, Россия
200 м²
Арт. 3359074 Коммерческое помещение с ремонтом в Центре города с земельным участком! Есть А…
€699,531
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Коммерческая с лифтом
okrug No 78, Россия
300 м²
Арт. 3332540 Бутик-отель с дизайнерским ремонтом в самом центре города на улице Рубинштейна…
€869,556
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Коммерческая с двором
okrug No 78, Россия
750 м²
Арт. 3351148 Здравствуйте, наш уважаемый покупатель! Продается отдельно стоящее здание (10…
€1,54 млн
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