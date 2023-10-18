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Коммерческая недвижимость в okrug No 78, Россия

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20 объектов найдено
Готовый бизнес в okrug No 78, Россия
Готовый бизнес
okrug No 78, Россия
Площадь 111 м²
Арт. 53411907 Уважаемые покупатели! Предлагаем вашему вниманию уникальное предложение - мин…
€184,598
Коммерческая в okrug No 78, Россия
Коммерческая
okrug No 78, Россия
Площадь 397 м²
Арт. 52590647 Помещение для ведения гостиничного бизнеса в самом Центре города! Уважаемые…
€1,02 млн
Коммерческая в okrug No 78, Россия
Коммерческая
okrug No 78, Россия
Площадь 198 м²
Арт. 52586136 Помещение в центре города, подходящее под гостиничный Бизнес! Уважаемые ин…
€485,785
Коммерческая в okrug No 78, Россия
Коммерческая
okrug No 78, Россия
Площадь 199 м²
Арт. 52573884 Помещение для Бизнеса в самом центре! 8 номеров! Уважаемые инвесторы! Вашем…
€534,364
Коммерческая 5 комнат в okrug No 78, Россия
Коммерческая 5 комнат
okrug No 78, Россия
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Этаж 1/3
Продаётся помещение своб. назначения, 150 м² Продается помещение с готовым действующим би…
€677,663
Коммерческая в okrug No 78, Россия
Коммерческая
okrug No 78, Россия
Площадь 38 м²
Арт. 46350883 Помещение свободного назначения (нежилой фонд), площадь 38,4 кв.м. в шаговой …
€72,868
Коммерческая 1 комната в okrug No 78, Россия
Коммерческая 1 комната
okrug No 78, Россия
Комнаты 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
Продается помещение универсального назначения в самом центре Санкт Петербурга. Площадь по…
€145,214
Готовый бизнес в okrug No 78, Россия
Готовый бизнес
okrug No 78, Россия
Площадь 125 м²
Арт. 40712859 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке семь полностью готовых и уже дейст…
€290,500
Коммерческая в okrug No 78, Россия
Коммерческая
okrug No 78, Россия
Площадь 380 м²
Арт. 36615855 ОСЗ в Центральном районе! Перспективное место с высокой доходностью! Уважае…
€854,982
Готовый бизнес в okrug No 78, Россия
Готовый бизнес
okrug No 78, Россия
Площадь 31 м²
Арт. 36009878 Коммерция с премиальным дизайном ! Престижная локация и якорный арендатор! …
€145,638
Коммерческая с мебелью в okrug No 78, Россия
Коммерческая с мебелью
okrug No 78, Россия
Площадь 115 м²
Арт. 30019203 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В доме, впитавшем в себя двухвековую …
€336,066
Готовый бизнес с мебелью в okrug No 78, Россия
Готовый бизнес с мебелью
okrug No 78, Россия
Площадь 142 м²
Арт. 34821629 Арендный стабильный высокодоходный бизнес на Невском проспекте! В июне 2023 …
€495,501
Офис с мебелью в okrug No 78, Россия
Офис с мебелью
okrug No 78, Россия
Площадь 160 м²
Арт. 34799362 Коммерция в центре города с парадным входом с Невского проспекта ! Уважаемы…
€483,842
Коммерческая с мебелью в okrug No 78, Россия
Коммерческая с мебелью
okrug No 78, Россия
Площадь 58 м²
Арт. 28619489 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В доме, впитавшем в себя двухвековую ис…
€170,025
Готовый бизнес с мебелью в okrug No 78, Россия
Готовый бизнес с мебелью
okrug No 78, Россия
Площадь 56 м²
Арт. 28617033 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В доме, впитавшем в себя двухвековую исто…
€163,224
Офис с мебелью в okrug No 78, Россия
Офис с мебелью
okrug No 78, Россия
Площадь 144 м²
Арт. 24245278 Уважаемый наш Покупатель! Представляем вашему вниманию оснащенное офисное п…
€306,045
Офис с двором в okrug No 78, Россия
Офис с двором
okrug No 78, Россия
Площадь 95 м²
Арт. 3361244 Вашему вниманию предлагается коммерческое помещение 95 м2 свободного назначени…
€320,618
Коммерческая с двором, с подвалом в okrug No 78, Россия
Коммерческая с двором, с подвалом
okrug No 78, Россия
Площадь 200 м²
Арт. 3359074 Коммерческое помещение с ремонтом в Центре города с земельным участком! Есть А…
€699,531
Коммерческая с лифтом в okrug No 78, Россия
Коммерческая с лифтом
okrug No 78, Россия
Площадь 300 м²
Арт. 3332540 Бутик-отель с дизайнерским ремонтом в самом центре города на улице Рубинштейна…
€869,556
Коммерческая с двором в okrug No 78, Россия
Коммерческая с двором
okrug No 78, Россия
Площадь 750 м²
Арт. 3351148 Здравствуйте, наш уважаемый покупатель! Продается отдельно стоящее здание (10…
€1,54 млн
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