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Коммерческая недвижимость в okrug No 65, Россия

3 объекта найдено
Коммерческая в okrug No 65, Россия
Коммерческая
okrug No 65, Россия
Площадь 41 м²
Арт. 50247903 Продается коммерческое помещение в Приморском районе, в ЖК "Токио". без торга…
€126,304
Коммерческая в okrug No 65, Россия
Коммерческая
okrug No 65, Россия
Площадь 552 м²
Арт. 41859842 Окупаемость менее 11 лет! Уникальное коммерческое помещение с «якорным» сетев…
€534,364
Коммерческая в okrug No 65, Россия
Коммерческая
okrug No 65, Россия
Площадь 710 м²
Арт. 42018003 Коммерция с "якорным" сетевым арендатором! Выгодное капиталовложение! Окупаем…
€670,384
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