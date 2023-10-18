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Готовый бизнес в округ Московская застава, Россия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Готовый бизнес в Московский район, Россия
Готовый бизнес
Московский район, Россия
Площадь 75 м²
Арт. 50794183 Господа предприниматели и инвесторы, этот вариант для вас! В ЖК «Времена го…
€275,926
Realting.com
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