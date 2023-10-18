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Коммерческая недвижимость в округ Московская застава, Россия

4 объекта найдено
Коммерческая в Московский район, Россия
Коммерческая
Московский район, Россия
Площадь 77 м²
Арт. 50533091 Продается коммерческое помещение в Московском районе, в ЖК "Б57". ЖК «Б57» …
€213,648
Готовый бизнес в Московский район, Россия
Готовый бизнес
Московский район, Россия
Площадь 75 м²
Арт. 50794183 Господа предприниматели и инвесторы, этот вариант для вас! В ЖК «Времена го…
€275,926
Производство в Московский район, Россия
Производство
Московский район, Россия
Площадь 58 м²
Арт. 44988397 Уважаемый наш Покупатель! Представляем вашему вниманию Стоматологическую Кл…
€208,888
Коммерческая в Московский район, Россия
Коммерческая
Московский район, Россия
Площадь 70 м²
Арт. 43408078 Универсальное коммерческое помещение у метро! Появилось в продаже универса…
€123,389
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